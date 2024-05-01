شرطة نيويورك تكشف حقيقة استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء الاعتقالات

أعلنت شرطة نيويورك أنها استخدمت "أجهزة تشتيت الانتباه" أثناء ردها على الاحتجاج في قاعة هاميلتون بجامعة كولومبيا، نافية التقارير التي تفيد باستخدامها الغاز المسيل للدموع.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن أفراد الأمن تستخدم قنابل يدوية أو وسائل أخرى لتشتيت انتباه الطلاب، مؤكدًا أنه عندما يتم نشر قنبلة يدوية، فإنها تنبعث منها وميضًا ساطعًا وضجيجًا عاليًا جدًا، غالبًا ما يستخدم للصدمة والارتباك.

ولم تقدم شرطة نيويورك تفاصيل بشأن ما يسمى بأجهزة الإلهاء أو تؤكد عدد المعتقلين حتى الآن.

واقتحمت الشرطة الأمريكية، مجددًا حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

واعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب المتظاهرين المناصرين لفلسطين في جامعة كولومبيا.

ورصدت شبكة "سي إن إن" اعتقال العشرات من الطلاب في جامعة كولومبيا بعد أن دخل ضباط شرطة نيويورك الحرم الجامعي.

ووثقت صورة تقييد المعتقلين واصطحابهم إلى الحافلات.