دينا الشربيني عن حبيبها: أبعد ما يكون عن الأضواء|فيديو

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن حبيبها، وحسمت الجدل بشكل قاطع، حول هويتة حبيبها، قائلة:" أسمه حسين ، ومصري، و يعمل في مجال البيزنس"



وأضافت دينا الشربيني خلال لقائها مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”، قائلة : كان بينا أصدقاء مشتركين وكنا نعرف بعض نتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط "

دينا الشربيني عن حبيبها:أبعد مايكون عن الأضواء

وعن أهم مأعجبها فيه، قالت دينا الشربيني: "محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجه كمشاعر ودعم دون أن يظهر في الصورة دائما بيبقى عينه عليا من بعيد "



وعن عدم ظهوره معها ، قالت: " أبعد مايكون عن الأضواء إحنا شبه بعض في حاجات كتيرة بس، و مش بيحب الاضواء ودي الحاجة اللي عكس بعض فيها ،جايز في البداية كان مخضوض ومش فاهم لكن دلوقتي فهم "



واصلت دينا الشربيني، قائلاً:" مش بتابع الشائعات ودائما بدخل اشوفها بعد مالحكاية تخلص، لأني فيه فريق عمل ماسك السوشيال ميديا بتاعي ماعنديش باسورد بتاع فيس بوك، ولا تويتر فيه حد ماسكهم وأنا بحب فقط إنستجرام وتيك توك "