دينا الشربيني تكشف سر نجاح مسلسل كامل العدد|فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني أن سر نجاح مسلسل "كامل العدد بلس 1 " هو الهدف منه في الاساس وجود مسلسل عائلي يجمع جميع أفراد العائلة أمام الشاشة، قائلة : “ الأطفال والأب والأم والجدود يتجمعوا قدام الشاشة وأعتقد أن الجزء الذكي هو أنه جاذب لكافة الاعمار”



وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"عن إتقانها لدور الام وحمل الطفل بطريقة محترفة، قائلة :" رنا ويسر كاتبات المسلسل كليهما أمهات وبالتالي الكاتبة تساعد في إتقان الدور أما التفاصيل الدقيقة بتاعت الببرونة وغيرها فأنا عايشت بنات أخواتي وكنت صغيره أنا بنت اختي سنها 26 عاماً الان "



وأستكملت دينا الشربيني : "كنت صغيرة لما أختي خلفت وكنت بعد ببنتها وأنا اصلاً بحب الاطفال حتى الطفل زين وحشني وبعشقه "

أضافت مازحة : في الكواليس كنت بأكله ومن حظنا أن البيبي ده مش بيعيط ـوالكلب مش بيهوهو ماحدش كان بيعمل شقاوة "



