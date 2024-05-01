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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تداول الشائعات.. دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن حبيبها

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تداولت أخبار خلال الفترة الماضية عن ارتباط الفنانة دينا الشربيني والإعلامي أنس بوخش ولكن لم يصرح أحدا منهما بحقيقة أو نفي هذا الأمر.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة عبر شاشة قناة on ونفت كل هذه الشائعات ، لتكشف عن حقيقة حبيبها الحالي.

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بعد أنباء ارتباطها.. دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي فى هذا الموعد

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دينا الشربيني: استمتعت بكواليس مسلسل "كامل العدد" وماكناش عايزين نمشي

وأضافت دينا الشربيني ، قائلة أن حبيبها الحالي هو رجل مصري يدعي “حسين” وأن عائلتها تعرفه جيدا ووالدها كان يحبه.

وشاركت دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضي بمسلسل “كامل العدد” ، الذى حقق نجاحا كبيرا ، والمسلسل من  بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويعرض حاليًا لدينا الشربيني فيلم “ شقو ” ، الذي يتصدر ايرادات دور العرض السينمائية في الوقت الراهن.  

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

 

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