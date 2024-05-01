هطول أمطار غزيرة وجريان سيول على الرياض.. فيديو

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية، هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

كما وثق فيديو متداول، جريان سيل الأوسط جنوب منطقة الرياض.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والجوف وعسير وجازان والباحة والقصيم وحائل والقصيم والشرقية والشمالية).

وتشهد هذه المناطق أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية.