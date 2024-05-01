صحف الإمارات اليوم.. مصر والكويت تؤكدان أهمية التوصل لوقف فوري للنار بغزة.. استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على وسط القطاع المحاصر.. ومجرم يقتـ.ل صبيا بسيف في لندن

مصر والكويت تؤكدان أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

مجرم يقـ.تل صبياً بسيف في لندن

لأول مرة.. بريطانيا ترحّل إلى رواندا طالب لجوء

صحيفة أمريكية: «الناتو» يستبعد أي هجوم من روسيا

رئيسة جامعة كولومبيا تطلب من شرطة نيويورك البقاء في الحرم حتى 17 مايو

9 قـ.تلى بحريق في أحد مطاعم بيروت

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن مصر والكويت أكدتا أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، جراء حريق نجم عن تسرّب غاز داخل مطعم صغير في بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فوج إطفاء بيروت، أن تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم ما أسفر الى سقوط ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم، وعمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.

وقالت صحيفة "البيان"، إن عددًا من الفلسطينيين استشهدوا فجر اليوم، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء».

وأضافت المصادر أن «عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا تزال مستمرة».

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن صبيًا (14 عاماً) لقى حتفه متأثراً بإصابته بعدة طعنات شرقي لندن مع احتجاز الشرطة البريطانية لرجل كان يحمل سيفاً.

وأوضح قائد الشرطة، ستيوارت بيل، أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة هاينولت.

ونقلت الصحيفة أيضًا، أن المملكة المتحدة، رحّلت إلى رواندا طالب لجوء، في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رُفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت، وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت صحيفة "الخليج" أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كتبت أن بعض أعضاء «الناتو» يستبعدون أن تهاجم روسيا دولة مجاورة عضواً في «الناتو» في المستقبل المنظور. وبحسب الصحيفة، «يواجه الدول الأعضاء في الناتو خلافاً خطيراً في وجهات نظرهم حول حقيقة التهديد الذي تشكله روسيا.

ومن صحيفة "البيان"، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق من شرطة نيويورك، في رسالة نُشرت، فضّ الاعتصام الذي نفّذه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واحتلّوا خلاله أحد مباني الجامعة، والإبقاء على انتشار أمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 مايو على الأقلّ".