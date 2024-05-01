عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. مصر والكويت تؤكدان أهمية التوصل لوقف فوري للنار بغزة.. استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على وسط القطاع المحاصر.. ومجرم يقتـ.ل صبيا بسيف في لندن

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • مصر والكويت تؤكدان أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة
  • مجرم يقـ.تل صبياً بسيف في لندن
  • لأول مرة.. بريطانيا ترحّل إلى رواندا طالب لجوء
  • صحيفة أمريكية: «الناتو» يستبعد أي هجوم من روسيا
  • رئيسة جامعة كولومبيا تطلب من شرطة نيويورك البقاء في الحرم حتى 17 مايو
  • 9 قـ.تلى بحريق في أحد مطاعم بيروت

 

 

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن مصر والكويت أكدتا أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، جراء حريق نجم عن تسرّب غاز داخل مطعم صغير في بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فوج إطفاء بيروت، أن تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم ما أسفر الى سقوط ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم، وعمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.

وقالت صحيفة "البيان"، إن عددًا من الفلسطينيين استشهدوا فجر اليوم، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء».

وأضافت المصادر أن «عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا تزال مستمرة».

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن صبيًا (14 عاماً) لقى حتفه متأثراً بإصابته بعدة طعنات شرقي لندن مع احتجاز الشرطة البريطانية لرجل كان يحمل سيفاً.

وأوضح قائد الشرطة، ستيوارت بيل، أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة هاينولت.

ونقلت الصحيفة أيضًا، أن المملكة المتحدة، رحّلت إلى رواندا طالب لجوء، في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رُفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت، وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت صحيفة "الخليج" أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كتبت أن بعض أعضاء «الناتو» يستبعدون أن تهاجم روسيا دولة مجاورة عضواً في «الناتو» في المستقبل المنظور. وبحسب الصحيفة، «يواجه الدول الأعضاء في الناتو خلافاً خطيراً في وجهات نظرهم حول حقيقة التهديد الذي تشكله روسيا.

ومن صحيفة "البيان"، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق من شرطة نيويورك، في رسالة نُشرت، فضّ الاعتصام الذي نفّذه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واحتلّوا خلاله أحد مباني الجامعة، والإبقاء على انتشار أمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 مايو على الأقلّ".

مصر غزة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار نيويورك إطلاق النار في قطاع غزة استشهاد فلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

رد «نهضة بركان» بشأن طلب توافر حاملي «الكرات» أمام الزمالك.. فيديو

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

وفاة فاتن الراعي والدة الفنانة ريم أحمد صاحبة شخصية «هدى ابنة ونيس»

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

ترشيحاتنا

أنا سينجل.. طلاق ندى الكامل من زوجها الثالث

كارثة إنسانية.. مدير منظمة الصحة العالمية يحذر إسرائيل من اجتياح رفح

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

دعاء لطرد الشيطان مجرب .. واظب عليه يوميًا قبل مغادرة المنزل

8 جزاءات يتعرض لها العامل حال ارتكابه مخالفة.. تفاصيل

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

نبات طعمه شهي يُعالج الاكتئاب والكوابيس وأمراض التنفس .. تعرف عليه

تفويت المواعيد المهمة| شكاوى من مستخدمي هواتف آيفون.. فما القصة؟

فيديو

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ