الشناوي يوجه رسالة مؤثرة لطبيب الأهلي: السبب إني ألحق النهائي

نشر محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي صورة لة برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعلق الشناوي على الصورة كاتبا: شكر واجب لاخويا الكبير علي تعبة معايا وقت إصابتي وأنه كان السبب رئيسي بعد ربنا إني ألحق النهائي.

وكشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سر طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة من الفترات.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبوظبي: “قبل كأس العالم روسيا 2018، بـ8 أشهر لم أكن أشارك وشريف إكرامي هو الأساسي، وكنت أتحدث مع الجميع أنني أريد المشاركة في كأس العالم”.

وتابع: “طلبت في لحظة من اللحظات أن أغادر الأهلي بعدما شعرت أن فرصتي في المشاركة صعبة بسبب تألق إكرامي ولكن النادي رفض، وكان حلم كبير بالنسبة لي”.

وأوضح أن النصر السعودي قد تقدم بعرض إلى الأهلي من أجل الحصول على خدمات ولكن لم يوجد نصيب في إتمام الصفقة.