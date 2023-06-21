عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن نجله

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مفاوضات النادي الأبيض مستمرة مع نجله “سيف” من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ولكن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم.

وقال فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أبناء الزمالك كانوا سببا في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، والأقرب بقاء سيف في الموسم المقبل، والأفضل للنادي المحافظة على أولاده في المرحلة المقبلة، بعيدا عن العروض الآخرى".

وأضاف: "الزمالك لو سيتعاقد مع لاعبين أفضل من الموجودين فلا مانع من ذلك، لكن غير ذلك فأن أبناء النادي حققوا إنجازًا كبيرًا في الموسم الماضي، وبعض العناصر التي تأتي للزمالك تفكر في النواحي المالية فقط بعيدا عن الفنيات".

وأشاد فاروق جعفر بإنجاز الأهلي بتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميزًا، خصوصا بعدما استفاد من انتصاره في القاهرة، ونجح في خطف التعادل في شباك الوداد عن طريق محمد عبدالمنعم وأضاع بعد ذلك أكثر من هدف، مؤكدا أن التتويج جاء لتشريف الكرة المصرية.

وحول عودة إمام عاشور، قال: "لعب خمس مباريات في الدنمارك، ويريدون تطوير أدائه، لكنه لم يتحمل ويريد العودة إلى مصر سريعا، اللاعب المحترف مثل صلاح والنني وكوكا ومصطفى محمد تعودوا وتأقلموا على النظام، ولذلك استمروا لسنوات خارج مصر".

وأكمل: "اوسوريو هو الوحيد المسئول عن تحديد احتياجات الزمالك، والفترة المقبلة المفترض أن يرى اللاعبين بشكل أفضل، وهو يركز فقط حاليا مع الفريق في المباريات القادمة".

الزمالك فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق نجله سيف دوري الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

مفاجأة.. الأهلي يرغب في ضم نجم الزمالك

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات يوليو| استعدادات مكثفة للصرف قبل إجازة الأضحى المبارك

هل الشك في عدد الركعات يوجب إعادة الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

سباق مع الزمن.. جهود البحث عن الغواصة المفقودة تتواصل لليوم الرابع

بـ20 مليار دولار.. حلم المغرب لأكبر نفق لأنبوب غاز بالعالم بين إفريقيا وأوروبا.. ودلالات انضمام دول جديدة للمشاريع

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ