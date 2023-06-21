فاروق جعفر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن نجله

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مفاوضات النادي الأبيض مستمرة مع نجله “سيف” من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ولكن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم.

وقال فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أبناء الزمالك كانوا سببا في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، والأقرب بقاء سيف في الموسم المقبل، والأفضل للنادي المحافظة على أولاده في المرحلة المقبلة، بعيدا عن العروض الآخرى".

وأضاف: "الزمالك لو سيتعاقد مع لاعبين أفضل من الموجودين فلا مانع من ذلك، لكن غير ذلك فأن أبناء النادي حققوا إنجازًا كبيرًا في الموسم الماضي، وبعض العناصر التي تأتي للزمالك تفكر في النواحي المالية فقط بعيدا عن الفنيات".

وأشاد فاروق جعفر بإنجاز الأهلي بتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميزًا، خصوصا بعدما استفاد من انتصاره في القاهرة، ونجح في خطف التعادل في شباك الوداد عن طريق محمد عبدالمنعم وأضاع بعد ذلك أكثر من هدف، مؤكدا أن التتويج جاء لتشريف الكرة المصرية.

وحول عودة إمام عاشور، قال: "لعب خمس مباريات في الدنمارك، ويريدون تطوير أدائه، لكنه لم يتحمل ويريد العودة إلى مصر سريعا، اللاعب المحترف مثل صلاح والنني وكوكا ومصطفى محمد تعودوا وتأقلموا على النظام، ولذلك استمروا لسنوات خارج مصر".

وأكمل: "اوسوريو هو الوحيد المسئول عن تحديد احتياجات الزمالك، والفترة المقبلة المفترض أن يرى اللاعبين بشكل أفضل، وهو يركز فقط حاليا مع الفريق في المباريات القادمة".