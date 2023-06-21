العرابي: الرئيس السيسى سياسي ماهر وسيعبر بمصر لمرحلة جديدة ومختلفة

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أمس "دورة دبلوماسي لاجتياز اختبارات وزارة الخارجية" ، وحاضر فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس الحزب السابق.

وفي بداية الدورة ، أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لحزب المؤتمر على انتمائه للحزب وأنه مازال أحد أركانه، ويكن كل الحزب لقيادات وأعضاء الحزب ويكن كل الحب والاحترام والتقدير لقيادات الحزب وأعضاءه.

وأشار السفير محمد العرابى ، إلى أن العمل بوزارة الخارجية والوظيفة الدبلوماسية لابد ان يكون المتقدم لها محبا لهذه الوظيفة ولابد ان يكون المتقدم للعمل بوزارة الخارجية مؤهلاً نفسياً وعلمياً لأنه فى النهاية سوف يعيش حياة جديدة ، وتستحق ان يبذل من أجلها مجهود كبير حتى يتم التحاقه بالعمل الدبلوماسى.

كما أكد ان الجانب الايجابي والتميز فى العمل بوزارة الخارجية السفر والتعرف على ثقافات شعوب الدولة الأخرى ومنها مواقف صعبة وفى بعض الأحيان تكون خطرة ، وأن هذه الوظيفة هي حياة متكاملة وأن محور العمل الدبلوماسى عاصر متغيرات كثيرة بدايتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وأحداث واشنطن أبراج التجارة العالمية وأحداث 2011 الربيع العربى ، وفى 2020 فيروس كورونا الذي لا يعتبر مجرد مرض فقط لكنه حدث سياسى قوى وكل هذه الاحداث لها متغيراتها السياسية وكيف تكون الدول متواكبة مع هذه المتغيرات، وسوف يكون لها آثارها الإيجابية والحادة مثل ما يحدث الآن فى السودان وهذا يكون عبء على العاملين بالهيئات الدبلوماسية وأيضا عبء على العاملين بـ التخطيط الاستراتيجى.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن العالم فى عصر عبور الحدود بمعنى أن كل شىء يعبر مثل الأمراض والاقتصاد الشىء الوحيد الذى لا يستطيع عبور حدود دولية هو "البشر" ودائما يحتاج إلى تأشيرة عبور.

وأشار السفير محمد العرابى، إلى أن الحصاد الايجابي فى ظل هذه الظروف الصعبة هو حصاد الدولة المتوسطة مثل (مصر – الهند – البرازيل ) ، مؤكدا أنه لابد من تواجد فكرى جديد بين علاقات الدول ببعضها البعض وذلك يفيد فى التفوق الاستراتيجي ومصر وماتقوم به حالياً من علاقات دبلوماسية بأسلوب مواكب مع التغيرات العصر الحديث .

وأكد السفير محمد العرابى، أن مكانة مصر قوية دولياً بحكم مركزها الإفريقى القوى بالرغم من وجود بعض الضغوطات على مدار سنوات ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل سياسى ماهر، وأنه سوف يعبر بمصر فى المرحلة القادمة مرحلة سياسية جديدة ومختلفة .

ونظمت لجنة السكان والمجتمعات العمرانية بحزب المؤتمر برئاسة الدكتورة هالة الوقاد ، وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ود.السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، ود.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، والنائب اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب احمد مقلد نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب ، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب وعدد من قيادات الأمانة المركزية.