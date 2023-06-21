الإسبانية للتعاون الدولي تنظم ورشة عمل لتعزيز القدرات بمكافحة الهجرة غير الشرعية

نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية (AECID) بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقيه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (NCCPIM & TIP)، ورشة عمل لبناء القدرات لموظفى المجالس القومية العاملين على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الخطوط الساخنة، وذلك تحت رعاية مشروع "التعاون الدولى فى حوكمة الهجرة"(CONMIGO).

وسعياً وراء حوكمة أفضل للهجرة على نطاق عالمي، افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورشة العمل من خلال التأكيد على أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لا تشكل جريمة، بل هي انتهاك لحقوق الإنسان.

وحثت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في معرض إبداء دعمها، على أن معالجة جذور مخاطر الهجرة مسألة ذات أهمية وطنية.

وحضر الورشة، التي عقدت يومي 18 و 19 يونيو، موظفون من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذين قدموا جميعًا دراسات حالة وتحديات ميدانية.

كما اشتمل جدول الأعمال على عروض تقديمية بمعلومات وموارد حول التعاريف القانونية والإطار المحيط بالهجرة، والجهود والاستراتيجيات الوطنية، فضلاً عن أشكال التدخل وبروتوكولات الإبلاغ وإدارة الحالات.

أعطت الجلسة الختامية للمشاركين الفرصة لمناقشة مسارات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تبادل وجهات نظرهم وخبراتهم من الميدان، بالإضافة إلى المعرفة التي اكتسبوها من ورشة العمل. بعد التقييمات والعروض التقديمية النهائية.

وأقيم حفل ختامي لمنح المشاركين شهادات مقدمة من وممثلين من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى واللجنة الوطنية التنسيقيه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

مشروع "التعاون الدولى فى حوكمة الهجرة" (CONMIGO) يهدف إلى تحسين إدارة الهجرة في مصر. يتشرف التعاون الإسباني بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتطوير قدرات جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل جعل الهجرة قوة دافعة للتنمية.

تستخدم أنشطة المشروع نهجًا متعدد الأبعاد لإدارة الهجرة بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.