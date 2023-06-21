اتفاق وتطابق الرؤى.. كيف تطورت العلاقات المصرية والفرنسية على المستويين الرسمي والشعبي؟

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية اتفاقًا وتطابقًا في الرؤى إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، ومشتركات عدة على المستويين الرسمي والشعبي جعلتهما شريكين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

عرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن العلاقات المصرية الفرنسية، الذي أبرز أن هناك علاقات متطورة على المستويين الرسمي والشعبي، التي نمت في عهد الرئيس السيسي بشكل واضح.

وأضاف التقرير أن الأزمة الأوكرانية كانت محطة تلاقي في الرؤى بين القاهرة وباريس إزاء تخفيف الحرب الروسية الأوكرانية، وضرورة إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة أمام جميع الأطراف.

وأوضح أن وحدة الرؤى المصرية الفرنسية ظهرت واضحة في العديد من الأزمات بمنطقة شرق المتوسط، إذ اتفق الرئيسان المصري والفرنسي على خروج الأجانب والمرتزقة فيما يخص الأزمة الليبية، بالإضافة إلى اتفاق مصري فرنسي على رؤية مشتركة للقضية الفلسطينية.

منطقة شرق المتوسط

وأشار التقرير إلى أن فرنسا دائمًا ما تشيد بالدور المصري في منطقة شرق المتوسط، الذي يتمثل في حلها للأزمات التي تضر بالمنطقة، بما لا يمس وحدة وسيادة الدول في الإقليم.