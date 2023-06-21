عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم جولة ميدانية لعدد من المصانع بالمحافظة|صور

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل  بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة آنفا لتصنيع الشرابات بالمنطقه الحرة ، والتى يعمل بها اكثر ١٨٠ عاملا  ، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الإنتاجية.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية،  أن الهدف من الجولة الإطلاع على كل جديد داخل المصنع وتعزيز علاقات العمل ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،ونهلة قناوى  مدير ادارة تراخيص عمل الأجانب  ، واستقبلهم  خالد انور مدير المصنع؛ كما جرى  تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع،و مخازن الأقمشة ،وخطوط الانتاج .

وأضاف مدير المديرية  انه تم الاطمئنان على  إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ،  والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع ، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين .                             

كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها .

IMG-20230621-WA0037
IMG-20230621-WA0037
IMG-20230621-WA0038
IMG-20230621-WA0038
IMG-20230621-WA0032
IMG-20230621-WA0032
IMG-20230621-WA0033
IMG-20230621-WA0033
IMG-20230621-WA0034
IMG-20230621-WA0034
IMG-20230621-WA0035
IMG-20230621-WA0035
IMG-20230621-WA0036
IMG-20230621-WA0036
IMG-20230621-WA0031
IMG-20230621-WA0031

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

الحجز على فيلا محمد رمضان لتهربه من سداد رسوم قضائية بـ9 ملايين جنيه

خلّا أختي خدامة | حبل المشنقة يكتب نهاية فرّان في جريمة بالمحلة

راح ضحيته ربة منزل و5 مصابين..الصور الأولى لحادث انهيار سقف منزل بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ