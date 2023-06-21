تحرك برلماني ضد إغلاق خدمة العلاج الطبيعي المقدمة لذوي الإعاقة

أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن "قرارات مخالفة من الإدارة العامة للرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقاهرة".

يأتي ذلك عملاً بحكم المادة ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت النحاس في تصريحاتها، إنه بناءً على قرارهم تم نقل خدمة العلاج الطبيعي وإغلاقه من وحدة صحة الحي السابع بدلًا من تطوير الخدمات الطبية المقدمة.



وأوضحت أن هذا يعارض مبادرة رئيس الجمهورية "لا للإعاقة"، بل ومخالف لتعليمات وزير الصحة عقب زيارته للوحدة الصحية بإعادة التوزيع لمعظم التخصصات وليس إغلاق خدمة العلاج الطبيعي المقدمة لذوي الإعاقة.