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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 : تمارس هواية جديدة

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

سواء كنت تعمل في مشروع في العمل أو تستمتع بأمسية رومانسية مع شريكك، أو تمارس هواية جديدة، فلا تتراجع، ستساعدك جاذبيتك وسحرك على التألق، وستجذب الطاقة الإيجابية والفرص أينما ذهبت.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

مهنتك تنطلق بفضل إبداعك وحماسك ومهاراتك القيادية الطبيعية، لا تخف من مواجهة تحديات جديدة وتمدد نفسك خارج منطقة الراحة الخاصة بك.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن الوضع الطبيعي سيكون مفيدًا لمرض الأسد ، إلا أن بعض الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الكلى أو مشاكل متعلقة بالرئة قد يصابون بمضاعفات في النصف الأول من اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

لن يكون لديك نقص في المعجبين، لكن لا تكن سريعًا في التسوية، اتبع قلبك وكن صادقًا مع قيمك ، وستجد شريكًا يشاركك شغفك ويدعم أحلامك.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تتدفق الأموال في طريقك اليوم، سواء من خلال المكاسب غير المتوقعة أو المكافآت أو فرص العمل الجديدة.

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