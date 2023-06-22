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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موعد الكشف عن مرسيدس T-Model الكومبي الجديدة| صور

مرسيدس موديل T-Model
مرسيدس موديل T-Model الكومبي

كشفت شركة مرسيدس الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، عن إصدارها الجديد مرسيدس T-Model التي تنتمي الي فئة السيارات الكومبي  وهي من الفئة  E الجديدة التابعة لشركة مرسيدس -بنز، وتم الإعلان عن السيارة في الربع الأخير من العام الجاري .

سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي

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سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي

مواصفات مرسيدس  T-Model الكومبي

سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي

تتوافر سيارة مرسيدس T-Model الكومبي  الجديدة بشكل أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي خطوط تصميمية أنيقة وجذابة، بالإضافة الي أن المقصورة الداخلية بها مساحات كبيرة وواسعة، ويصل سعة صندوق سيارة T-Model الكومبي الجديدة  إلى 1830 لتر.

محرك مرسيدس T-Model الكومبي

سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي

تستمد سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي قوتها من محركات بنزين، وديزل، وهجين Plug-in،  وتنتج هذه المحركات قوة تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان في موديل E 200، وتعطي 280 كيلووات، أي ما يعادل 381 حصان في موديل E 400e، ويمكن لسيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي الهجين أن تقم بقطع مسافة سير تصل الي 100 كم، دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

سيارة مرسيدس موديل T-Model الكومبي

والجدير بالذكر أن شركة مرسيدس الألمانية تخطط لإنتاج  سيارات للطرق الوعرة من مرسيدس موديل T-Model الكومبي خلال العام القادم 2024 .

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