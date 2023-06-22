عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 9 محلات و13 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية في المحلة

المحال التجارية
المحال التجارية

قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 9 محلات و13 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 35 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

النيابة العامة تأمر بحبس معيد طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

وأشار "فكرى" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

txt

الخارجية الأمريكية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف العنف في الضفة الغربية

وأكد رئيس  المدينة تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

إطفاء الإنارة المحال التجارية المحلة الكبرى المطاعم والمولات الوحدات المحلية النيابة العامة الوحده المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل أحد حراس مرمى الأهلي

رايحة أجيب عريس| سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء.. وتروي مفاجآت لأول مرة

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

الشامي: 80 % من لاعبي بلدية المحلة سيستمرون مع الفريق

ترشيحاتنا

‏الأمن يداهم محلاً في باب الشعرية بدون ترخيص وبداخله لحوم فاسدة |شاهد

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام المالي الدولي في أزمة.. والتنمية المستدامة تبتعد

بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية.. 9 يوليو

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط 15 كيلو من مخدر الآيس بحوزة مجرم بالقاهرة

هدافي الدوري قبل مباراة الحرس.. الاتحاد يتصدر وتعادل بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري كلى يحذر : تناول الأسبرين بهذه الطريقة مؤذي لكبار السن

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ