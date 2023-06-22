ضبط المتهم بإنشاء محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية وكذا إدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية وبالتفتيش في حضوره تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم في إدارة الشبكة، و90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية.



وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.