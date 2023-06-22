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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الصادرات السلعية السعودية خلال أبريل 2023| تفاصيل وأرقام

الصادرات السعودية
الصادرات السعودية

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفاض الصادرات السلعية خلال شهر أبريل 2023 م، حيث بلغت 103.0 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال, وبنسبة (25.2%).

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023م بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليارات خلال شهر أبريل 2022م.

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ذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل 2023م 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 8.7 مليارات ريال، بنسبة 31.2%.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2023م 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال, وبنسبة (1.0%).

السعودية الصادرات السلعية الهيئة العامة للاحصاء مليار ريال الصادرات البترولية

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