عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

الرنجة
الرنجة

يعشق عدد كبير من المصريين سمكة الرنجة المملحة ويحرصون على تناولها فى العديد من الاحتفالات مثل عيد الفطر وشم النسيم.

وتعد الزبدة أحد أسرار سلطة الرنجة  بالطحينة التى لايعرفها إلا الطهاة المحترفين ، ونعرض لكم فى هذا التقرير المزيد من أسرار الرنجة بالطحينة من خلال خطوات الشيف شربينى.

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

مقاديرالرنجة :
رنجة
طحينة
ليمون
عيش محمص
كمون
فلفل حار
بصل
زبدة
فلفل الوان أو رومى
خس كابوتشا
خل ابيض

الزبدة
الزبدة

طريقة عمل الرنجة:
* انزعي الجلد من الرنجة ثم ضعي الثوم والفلفل الحاروالبصل والكمون فى الكبة واخفقيهم جيدا
* ضعي عصير الليمون والخل واخفقيهم ثم ضيفى الطحينة كل المكونات سويا حتى تحصلى على قوام متوسط.
* ضيفى الزبدة للخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون وعيش محمص.

الرنجة
الرنجة
الرنجة الرنجة بالطحينة الشيف شربينى سلطة الرنجة بالطحينة سلطة الرنجة طريقة عمل الرنجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

موضوعات متعلقة

حير العلماء 50 عاما.. كشف سر ثقب القطب الجنوبي

الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

أعشاب رخيصة تعالج 15 مشكلة.. اكتشفها

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من البروكلى| من هم

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل القرص| تعرف عليها

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

ترشيحاتنا

«الوطنية للإعلام» تنعى أحمد أبو السعود: صاحب دور مهم خلال حرب أكتوبر

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات

فيتنام بايدن.. احتجاجات طلبة الجامعات في الولايات المتحدة تعيد التاريخ

بشأن صفقة الأسرى.. مسئول إسرائيلي: سنرسل وفدا إلى القاهرة في هذه الحالة

وصول 19 مصابًا فلسطينيًا و36 مرافقًا إلى معبر رفح

ضحك عليها باسم الحب.. السجن عاما لمتهم بهـ.تك عرض فتاة بـ مصر القديمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ