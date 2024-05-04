سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

يعشق عدد كبير من المصريين سمكة الرنجة المملحة ويحرصون على تناولها فى العديد من الاحتفالات مثل عيد الفطر وشم النسيم.

وتعد الزبدة أحد أسرار سلطة الرنجة بالطحينة التى لايعرفها إلا الطهاة المحترفين ، ونعرض لكم فى هذا التقرير المزيد من أسرار الرنجة بالطحينة من خلال خطوات الشيف شربينى.

مقاديرالرنجة :

رنجة

طحينة

ليمون

عيش محمص

كمون

فلفل حار

بصل

زبدة

فلفل الوان أو رومى

خس كابوتشا

خل ابيض

الزبدة

طريقة عمل الرنجة:

* انزعي الجلد من الرنجة ثم ضعي الثوم والفلفل الحاروالبصل والكمون فى الكبة واخفقيهم جيدا

* ضعي عصير الليمون والخل واخفقيهم ثم ضيفى الطحينة كل المكونات سويا حتى تحصلى على قوام متوسط.

* ضيفى الزبدة للخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون وعيش محمص.