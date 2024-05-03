طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم تستعد الأسر المصرية لتحضير أشهر أكلاته كالرنجة والفسيخ ويتطلب كلاهما إضافة الطحينة لإكساب مذاق شهي وقيمة غذائية عالية.

نعرض لكم طريقة عمل الطحينة فى المنزل بتكلفة محدودة من خلال بخطوات الشيف رانيا الجزار.

مقادير الطحينة

كوب سمسم محمص

2 ملعقة كبيرة دقيق

ربع كوب زيت

سلطة رنجة بالطحينة

طريقة عمل الطحينة

اطحني السمسم فى الكبة ثم يضرب مع الدقيق والزيت “ زيت طهى وليس قلي”.

ضعي المزيد من الزيت للطحينة إذا كان القوام غليظا والمزيد من الدقيق إذا كان القوام سائل واستمري فى الخفق حتى تحصلي على القوام المناسب.

ضعي الطحينة فى برطمانات زجاجية محكمة الغلق واحفظيها فى الثلاجة لحين الاستخدام.