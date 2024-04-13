طعام مصري منتشر هذه الأيام غني بكل الفيتامينات المهمة.. اكتشفه

تعد الرنجة من الأكلات الشهية التى يتناولها كثيرون خلال احتفالات عيد الفطر ودائما يتحدث الأطباء عن أضرارها ولكن قلما يتم التحدث عن الفوائد.

الرنجة غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم ومشكلتها الوحيدة تحدث عندما يتم إعدادها بطريقة خاطئة أو الإكثار منها.

ووفقا لما جاء فى موقع هيلث تحتوي الرنجة على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك:

فيتامين د: ضروري لصحة العظام والأسنان وتعزيز وظائف المناعة.

فيتامين ب 12: ضروري لصحة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء.

السيلينيوم: مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

الفوسفور: ضروري لصحة العظام والأسنان ومهم لكبار السن.

الحديد: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.

أوميجا 3 : المفيد لصحة الجهاز العصبي والأسنان والعظام

الكالسيوم : هو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام متوفر بوفرة فى الرنجة.