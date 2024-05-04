غانتس: رد حماس لم يصل حتى الآن بشأن صفقة تبادل الأسرى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، أنهم لم يتلقوا ردا من حماس حتى الآن على القترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى وسيتم بحثه في مجلس الحرب فور وصوله.

ورفض غانتس على المستوى السياسي الإدلاء بأي تصريحات حتى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.

كما رفض غانتس التصريحات بالقيام بعملية رفح حتى لو تم التوصل لاتفاق الهدنة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.