رضيع يقتل والدته الحامل بالرصاص في أمريكا

كشفت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية أن طفلا يبلغ عامين قتل عن طريق الخطأ والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزن في مكان آمن، وفق وكالة “فرانس برس”.

وطلبت لورا إيلج (31 عاماً)، المساعدة بعد ظهر يوم 16 يونيو، قائلة إنها أصيبت في منزلها في نورووك برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.

وأضاف سميث لقناة "نيوز 5 كليفلاند" التابعة لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، أن الضحية "أوضحت أنها كانت في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، وأن طفلها البالغ عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس".

وقال قائد الشرطة إنه على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ، توفيت الشابة في المستشفى من دون التمكن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.

عندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

وتعد هذه المأساة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة في الولايات المتحدة، البلد الذي يضم 400 مليون سلاح ناري لنحو 330 مليون نسمة.