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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بلاغ عاجل على الهواء.. تعرف على عقوبات المتنمرين على فتاة الفستان الأزرق

فتاة الفسنات الازرق
فتاة الفسنات الازرق

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات التنمر وذلك بعد ظهور ياسمين “فتاة الفستان الازرق”على برنامج خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» و تقديم بلاغ على الهواء مباشرة من جانب الإعلامية بسمة وهبة ضد المتنمرين على ياسمين بعد إنتشار فيديو الفرح التى كانت ترقص وقام بعض الاشخاص بتصويرها ورفع الفيديو على السوشيا ميديا.

 

عقوبات جريمة التنمر

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عقوبات التنمر حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الى وضع عقوبات تصل للحبس  مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالفعل تم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من خلال إضافة مادة جديدة خاصة بتطبيق العقوبة علي المتنمر في العمل ولذا تمثلت عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.

أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصرى، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصرى.

الاعلاميه بسمة وهبة الهواء مباشرة الفستان الأزرق عقوبات جريمة التنمر قانون العقوبات

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