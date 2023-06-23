تفاصيل ميزانية الجهاز المصرى للملكية الفكرية بعد موافقة النواب وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أموال الجهاز المصرى للمليكة الفكرية وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلساته السابقة على مشروع القانون فيما يلى:

أموال جهاز الملكية الفكرية وموازنته

تنص المادة (١٣):

تعد أموال الجهاز أموالًا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

كما تنص المادة (١٤):

يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.