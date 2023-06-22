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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظون، مارجريت سانشو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس،  جوليان أدي مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

 

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وفي كلمته وجه محافظ الغربية الشكر لوزارة التخطيط على إطلاق هذا المؤشر والذي يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث سيفيد المؤشر المحافظات بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص مشيرا إلى أن المحافظة لديها العديد من المقومات والإمكانات الزراعية، الصناعية وسياحية جعلتها في مركز متقدم في محوري رأس المال وكذلك  الأسواق.

 

وقال محافظ الغربية إن المؤشر يعتبر مقياسا لأداء المحافظة حيث يعبر عن الوضع الحالي والمستهدف والفجوة بينهما مما يعطي مسارا واضحا للمحافظة للوصول إلى النسب المستهدفة، كما يمثل قاعدة بيانات محدثة لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف ويساعد على ترتيب أولويات المشروعات وحسن استخدام موارد المحافظة البشرية والمادية في سد هذه الفجوة التنموية.

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وأضاف رحمي أن المؤشر يعد حافزا قويا ومستمرا لفرق العمل بالمحافظة من أجل السعي الدائم للتطوير وسد الفجوات بين الوضع الفعلي والمستهدف والوصول إلى أعلى المراكز المتقدمة في المؤشر وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، مشيراً إلى ضرورة الربط بين المؤشر التنافسي للمحافظات والمشروع القومي لتنمية الأسرة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأيضا تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لوجود مؤشرات ومعايير عدة مشتركة بينهم.

 

وأوضح المحافظ أن المؤشر سيساهم في تغيير آليات المتابعة والتقييم وكذلك استراجيات وأهداف الخطة التنفيذية للمحافظة للتجاوب مع المؤشرات الجديدة، كما يعطي الفرصة للمستثمرين للتعرف على أهم القطاعات التي يمكن أن يضخوا من خلالها استثماراتهم.

 

وأشار المحافظ إلى أن المؤشر يتيح للمحافظة الاطلاع على تجارب المحافظات الأخرى وتشكيل نوع من التكامل وتبادل الخبرات من أجل 
مطالباً بعقد مؤتمر مجمع لمحافظي كل إقليمي لتبادل الخبرات فيما بينهم.

أهداف التنمية المستدامة اهداف التنمية أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط استقرار الاقتصاد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد كمالي

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