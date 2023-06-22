أسرار الكون .. مسبار إقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن أهداف انطباق مسبار اقليدس مطلع الشهر المقبل الذي ينطلق من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته الوكالة عبر تويتر، ستسعى المركبة إلى إلقاء الضوء على لغزين كونيين كبيرين هما: «المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة».

وسيكون المسبار محمولاً على صاروخ «فالكون9» من إنتاج شركة «سبايس إكس» التي اضطرت «الوكالة الأوروبية» إلى الاستعانة بخدماتها بسبب استحالة استخدام صاروخ «سويوز» روسي بفعل العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ومن خلال التقاط ضوء المجرات الذي استغرق وصوله إلى كوكب الأرض 10 مليارات سنة، سيغوص التلسكوب «إقليدس» في الماضي السحيق للكون الذي ولد قبل 13.8 مليار سنة.

وتهدف هذه الخريطة، وهي الأولى من نوعها، إلى إعادة بناء تاريخ الكون «وفق شرائح زمنية»، وفق ما أوضح أحد مسؤولي المشروع؛ عالم الفيزياء الفلكية يانيك ميلييه خلال مؤتمر صحفي في 13 يونيو.

ويهدف المشروع إلى إماطة اللثام عن لغزي «المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة» اللتين تشكلان 95 في المائة من الكون، لكنّ أي معطيات تقريباً لا تتوفر عن طبيعتهما الدقيقة، نظراً إلى عدم القدرة على رصدهما.

وهذان المكوّنان المظلمان لا يزالان محض نظريَّين، ولكن لا غنى للعلماء عنهما لفهم الكون.