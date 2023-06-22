عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرار الكون .. مسبار إقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

الفضاء
الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن أهداف انطباق مسبار اقليدس مطلع الشهر المقبل الذي ينطلق من ولاية فلوريدا الأمريكية.

txt

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

txt

وكالة الفضاء المصرية تعلن عن انطلاق دورة الاحتضان الثانية بـ«البحث العلمي»|اعرف الشروط

وبحسب ما ذكرته الوكالة عبر تويتر، ستسعى المركبة إلى إلقاء الضوء على لغزين كونيين كبيرين هما: «المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة».

وسيكون المسبار محمولاً على صاروخ «فالكون9» من إنتاج شركة «سبايس إكس» التي اضطرت «الوكالة الأوروبية» إلى الاستعانة بخدماتها بسبب استحالة استخدام صاروخ «سويوز» روسي بفعل العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

ومن خلال التقاط ضوء المجرات الذي استغرق وصوله إلى كوكب الأرض 10 مليارات سنة، سيغوص التلسكوب «إقليدس» في الماضي السحيق للكون الذي ولد قبل 13.8 مليار سنة.

وتهدف هذه الخريطة، وهي الأولى من نوعها، إلى إعادة بناء تاريخ الكون «وفق شرائح زمنية»، وفق ما أوضح أحد مسؤولي المشروع؛ عالم الفيزياء الفلكية يانيك ميلييه خلال مؤتمر صحفي في 13 يونيو.

ويهدف المشروع إلى إماطة اللثام عن لغزي «المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة» اللتين تشكلان 95 في المائة من الكون، لكنّ أي معطيات تقريباً لا تتوفر عن طبيعتهما الدقيقة، نظراً إلى عدم القدرة على رصدهما.

 وهذان المكوّنان المظلمان لا يزالان محض نظريَّين، ولكن لا غنى للعلماء عنهما لفهم الكون.

 

الفضاء إقليدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

اشتروا موتهم بإديهم .. نهاية مأساوية لـ مليارديرات غواصة تيتان الغارقة

موضوعات متعلقة

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

أخطر ملوثات الأرض.. دراسة جديدة تحذر من البلاستيك

احتجاز موجات الضوء باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.. محاكاة ثورية

إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.. لسبب غريب

نويل روبنسون يلفت أنظار العالم إلى شوارع القاهرة بفيديوهات طريفة |شاهد

جار البحث عنه|بريطاني مجهول الهوية يربح 55 مليون جنيه إسترليني لهذا السبب

ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

بقايا إنسان.. دليل عمره 86 ألف عام يكشف أسرار قارة إفريقيا

ترشيحاتنا

4 أمور من فضائل العشر من ذي الحجة.. البحوث الإسلامية يوضحها

بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

مكتوبة بخط اليد.. رسالة أخيرة من أحد ركاب سفينة تيتانيك إلى شقيقه

إصابة فلسطينيين إثر اعتداء المستوطنين في رام الله

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماع اليوم

التنمية المحلية: رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية لساحات صلاة عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الغواصة المفقودة.. ماذا سيحدث في جسم ضحاياها قبل الموت

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ