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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول العربية تمر بأشد الشهور حرارة .. تفاصيل

الطقس
الطقس

قال خبير الطقس السعودي، خالد الزعاق، اليوم الخميس، إن الدول العربية تمر بأكثر الشهور حرارة.

وقال الزعاق لقناة “العربية” السعودية: “شدة حرارة الصيف يسميها العرب القدماء بالقيظ، الذي ينقسم إلى 3 أقسام: حرارة بسموم مربعانية القيظ، حرارة بجفاف ذبحة القيظ، حرارة برطوبة جمرة القيظ”.

وأضاف: “شدة الحرارة محصورة بين 3 أشهر، يونيو ويوليو وأغسطس، وهي الأشهر الأكثر حرارة على مستوى العالم خاصة الدول العربية، لتعامد الشمس عليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

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وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأضاف البيان: "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين".

وتابع: "حالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج".

السعودية الدول العربية المملكة المملكة العربية السعودية الطقس

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