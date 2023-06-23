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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش قمة التمويل العالمي الجديد

الرئيس السيسي يصافح آبي أحمد في باريس.. صور

الرئيس السيسي وآبي
الرئيس السيسي وآبي أحمد

انشرت لقطات تظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ويتجاذبان الحديث، وتبادلا الابتسامة، في العاصمة الفرنسية باريس.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش مشاركتهما في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، يوم الخميس 22 يونيو 2023.

لقاءات جانبية لـ الرئيس السيسي في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من اللقاءات الجانبية على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس السيسي التقى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومحمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، كما التقى الرئيس السيسي، أيضًا مع البروفيسور جيفري ساكس خبير الاقتصاد الدولي، والسيدة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس.

محادثات لجعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب

تهدف القمة الفرنسية إلى إجراء محادثات لجعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب، كما تهدف القمة أيضًا إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، لخدمة احتياجات البلدان النامية بنحو أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.

ننشر أهم الصور لـ لقاءات الرئيس السيسي يوم الخميس 22 يونيو

 

 

 

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