السيسي يعقد لقاءات على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي في باريس.. صور

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي التقى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومحمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي.

البروفيسور جيفري ساكس

كما التقى الرئيس السيسي، أيضًا مع البروفيسور جيفري ساكس خبير الاقتصاد الدولي، والسيدة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس.