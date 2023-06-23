الزمالك يواجه فاركو في دور الـ 16 بكأس مصر.. الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.



ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مواصلة انتفاضاته الأخيرة بتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم ومواصلة مشواره في البطولة.



وكان الزمالك تغلب على بروكسي بنتيجة 3-2 في دورالـ 32 من كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، عمرو السيسي، سيد عبدالله "نيمار"، سيف جعفر، أحمد بلحاج، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، ناصر منسي.



في المقابل، يأمل فريق فاركو في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الزمالك والتأهل لربع النهائي.



وتغلب فاركو على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32.