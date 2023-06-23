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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشطر ناس.. أحمد فهمي يهنئ هنا الزاهد وأحمد السعدني بمسلسلهم الجديد

مسلسل سيب وانا سيب
مسلسل سيب وانا سيب

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد علي مسلسلها الجديد مع الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

ونشر أحمد فهمي صورة بوستر المسلسل عبر خاصية الإستوري، وعلق كاتبًا: “مبروك يا ألذ واشطر ناس إن شاء الله نجاح كبير”.

وأعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.

وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.

 

أخر أعمال أحمد السعدني 

 

وبدأ أحمد السعدني فى تصوير مسلسل سيب وأنا سيب بعد انتهائه من تصوير مسلسله الأخير سره الباتع والذى عرضه فى موسم رمضان الماضي وكان بطولته بجانب أحمد فهمي وريم مصطفى ومن إخراج خالد يوسف.

الفنان احمد فهمى احمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد الفنان أحمد السعدني احمد السعدنى سيب وانا سيب

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