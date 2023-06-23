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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يتهم روسيا بزعزعة الاستقرار في إفريقيا.. تفاصيل

ماكرون ونظيره الروسي
ماكرون ونظيره الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند سؤاله عن روسيا وغيابها عن قمة باريس، دعا ماكرون موسكو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي. وأكد أن استئناف الحوار مع روسيا سيتوقف على الأخيرة.

علي هامش قمة ميثاق مالي عالمي جديد، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لمعالجة القضيتين التوأمين المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفقر المدقع، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس. 

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتلقى مكالمة هاتفية افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا، أجاب ماكرون: "بالطبع سأتلقى مكالمته. ليس لدي سبب للاتصال به في الوقت الحالي".

علاوة على ذلك، اتهم روسيا بأنها "لها تأثير مزعزع للاستقرار في إفريقيا"، مستشهداً بالفظائع التي ارتكبها مرتزقة مجموعة فاجنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب وصف وكالة فرانس برس.

أكد ماكرون، خلال ظهوره المباشر على قناة فرانس 24، على الحاجة إلى التعاون العالمي و"التعبئة" في تطبيق الضرائب الدولية لدعم العمل المناخي والتخفيف من حدة الفقر.

ماكرون روسيا باريس إفريقيا فرانس برس

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