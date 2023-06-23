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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف.. 9 مصريين في نهائيات اليوم الثالث

صدى البلد

انتهت ظهر الجمعة تصفيات اليوم الثالث من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والتي اسفرت عن تأهل 9 لاعبين للنهائيات والتي ستقام مساء اليوم.

وتستمر البطولة حتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الثنائي طارق حسن وعمر الكسار لنهائي سباق 50م مونو بنين في المركزين الثاني والسادس تواليا من التصفيات.

وفي سباق 50م زعانف مزدوجة للبنين، يتواجد في النهائي محمد هاني أبو العينين بعد تواجده في المركز الخامس التصفيات وزميله زياد محمد عبد الوهاب والذي جاء بالمركز الثامن التصفيات.

وفي سباق 400م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنات تأهلت سلمى سويلم للنهائي مباشرة بسبب رقمها الشخصي، وحققت زميلتها رودينا شريف سالم زمنا 3:46.36 دقيقة، وتنتظر النهائي لمعرفة إذا كانت ستنافس على ميدالية. 


وتأهل الثنائي حسن محمد الدفراوي وإبراهيم أحمد يوسف لنهائي منافسات البنين لنفس السباق بأرقامهما الشخصية.

وتأهلت لوجين محمد شوقي لنهائي سباق 400م زعانف مزدوجة بنات وجاءت بالمركز الثالث للتصفيات، بينما تأهل عبد الرحمن ريان لنهائي نفس السباق على مستوى البنين محتلا المركز السادس التصفيات.

وفي منافسات سباق 4*200 مونو بنات تأهل المنتخب الوطني المكون من منة الله محمد، وغادة خليل، و چودي رضا وريناد تامر للنهائي، محتلا المركز الأول في التصفيات. 

وتأهل منتخب مصر للبنين إلى نهائي سباق 4*200 مونو مباشرة، وسيمثل الفريق الرباعي طارق حسن، وعمر الكسار، وإبراهيم أحمد يوسف وأحمد عوض.

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 7ميداليات متنوعة في أول يومين للبطولة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

و تضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للبنين ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للبنين ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف استاد القاهرة الدولي

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