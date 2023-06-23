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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

صدى البلد

وجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس بإنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات ، وتكليف مديري المستشفيات بالاشراف والمتابعة لجداول النوبتجيات علي مدار اليوم وتواجد الاطقم الطبيه بجميع التخصصات وتوفير البدائل للتعامل مع أي أزمات والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف وجميع الجهات المعنية ، جاء ذلك إستعداداً لحلول عيد الاضحى المبارك


وتم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات ومخزون الأكسجين بالمستشفيات ،كم وقد وجهت رشدي الطب الوقائي بمتابعة تكثيف الرقابة علي محلات ومنافذ الأغذية وانتظام منظومة صرف الألبان بالوحدات خلال اجازات العيد

  
جاء الاجتماع خلال إنعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية  وذلك بناءاً على تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان .

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