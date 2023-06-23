أترك الفن من أجله| ميريهان حسين تكشف مواصفات فتى أحلامها

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ميريهان حسين، والتي كشفت تفاصيل خاصة عن عودتها من اعتزال الفن.



وخلال اللقاء، قالت الفنانة ميريهان حسين، كشفت مواصفات فتى أحلامها، مشيرة إلى أن أهم حاجة يكون رجل والرجال قليل، وكلمة رجل تشمل حاجات كتيرة، متابعة أن لابد أن يكون محترما في نفسه ويكون عنده أمان.

الأمان والسند



وتابعت مريهان حسين، أنه أهم شيء عندي الأمان والسند في الرجل الذي أود الارتباط به، وأكون بحبه وأحب ودمه خفيف ويعرف ربنا، وممكن علشانه أترك الفن.