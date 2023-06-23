بعد صورتها بدون فلتر .. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء |شاهد

خصصت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن لف الحجاب للفتيات، موضحة طرق لف الحجاب ومنها التركي وفي المناسبات والأفراح.



أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الحجاب من أحسن الحاجات اللي في الدنيا، وربنا يهدينا جميعا، وكان معانا ضيفة متخصصة في لف الحجاب، ولكن حصل ظرف وانا اللي هقدم الفقرة، وبعرف الف الحجاب.

الطرح



وخلال الفقرة ارتدت الفنانة ياسمين عز الحجاب، موضحة أفضل طرق لف الحجاب على الهواء، قائلة :"بعرف اعمل كل طرف لف الطرح، من طول الغيبة جاب الغنايم، وأنا شخصية من الصعب اباهرها".