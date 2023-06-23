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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق من ميرهان حسين على حلقتها مع ياسمين عز

ميرهان حسين
ميرهان حسين

روجت الفنانة ميرهان حسين لحلقتها مع الاعلامية ياسمين عز وكتبت عبى حسابها على انستجرام:" استنوني النهاردة الساعة ٦ في برنامج كلام الناس.


ويعتبر هذا الظهور هو الأول لميريهان حسين بعد عودتها من الاعتزال وهو محور حديثها فى حلقة اليوم عن السبب الذى جعلها تعتزل لمدة أسبوعان ثم تعود عن قرارها.

ميرهان حسين تتراجع عن الاعتزال
 

وتراجعت ميرهان عن الاعتزال من بعد أسبوعين من اتخاذ القرار  من خلال ستورى عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة لجمهورها قائلة: "أولا وحشتوني جدا، وآسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسد".
 

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رسالة ميرهان حسين  بعد تراجعها عن الاعتزال
ووجهت الفنانة ميرهان حسين ، رسالة لمتابعهيا بعد تراجعها عن اعتزال الفن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ميرهان: "ابعد عني خبث القريب والغربب وصاحب السوء وذو الوجهين.. اللهم اكفيني شر خلقك".

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