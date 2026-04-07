بفيديو جديد .. مي سليم تبرز رشاقتها عبر انستجرام.. تفاصيل

شاركت الفنانة مي سليم، فيديو جديد في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام"، بإطلالة رياضية.

وتألقت مي سليم بلوك رياضي من داخل النادي، معلقة"يوم جيد" ، ونال الفيديو اعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت الفنانة مي سليم، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.