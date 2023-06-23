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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديو رضا البحراوي ومسلم .. طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم البعبع

رضا البحراوي
رضا البحراوي

طرح المطرب رضا البحراوي الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع" الذي من المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

الفيلم بطولة أمير كرارة إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.


ونشر البحراوي أغنية "لفينا الدنيا" عبر حسابه علي انستجرام بالمشاركة مع الفنان مسلم، ومن كلمات فليبينو، وتلحين أحمد طارق يحيى ومسلم، والتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والميكس والماستر عمار خاطر، وتم طرحها على مشاهد من فيلم "البعبع".

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة مشتركة بين الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، محمد محمود، رحاب الجمل، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خلال الأحداث، والفيلم من إخراج حسين المنباوي، والتأليف إيهاب بليبل.


وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار كوميدي أكشن حول أمير كرارة الذي تورط في أطفال وياسمين صبري التي يحدث لها موقف يجعلها تتعثر من السفر للبعثة الخاصة بها.

 

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فيلم البعبع أمير كرارة أفلام عيد الأضحى المطرب رضا البحراوي ياسمين صبري

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