الغربية .. وفاة شاب بعد أسبوع من زواجه نتيجة صعق كهربائي

كان بيركب الدش بمنزله

شهدت مستشفي كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شاب عقب اسبوع من زواجه ادعاء صعق بالكهرباء أثناء تركيب طبق دش فوق سطح المنزل بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية كما تم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي تحت اشراف النيابة.

وتعود أحداث الواقعة حينما استقبلت مستشفى المحلة العام شاب مصاب بحروق بإنحاء متفرقة في الجسم ادعاء صعقًا بالكهرباء بقرية كفر حجازي مركز المحلة ، وجري تحويله إلي مركز الحروق بكفر الزيات لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطيبة ولفظ انفاسه الأخيره ولم يتمكن الأطباء من انقاذه.

وكشفت التحريات أن الشاب الضحية يدعي " محمد .ج " في العقد الثاني من العمر وأصيب بصعق كهربائي أثناء تركيب دش فوق سطح المنزل بقرية كفر حجازي مركز المحلة وحالتة الصحية سيئة ،وجري نقله إلي مستشفي المحلة ثم لفظ انفاسة الأخيرة داخل مركز الحروق بكفر الزيات بعد عدة أيام من إصابته ولم يتمكن الأطباء من انقاذ حياته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.