محمود أبو العزم يوضح تحديات واجهته للتحول من الاستيراد إلى التصنيع

‏قال الدكتور محمود أبو العزم رئيس مجلس إدارة مصنع لإضافات الأعلاف، أن بعد التحديات الاقتصادية التي واجهت العالم كان يقوم مصنعة باستيراد إضافات الأعلاف من الخارج.

وتابع محمود أبو العزم خلال لقائه في برنامج "حياة جديدة"، تقديم الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعد التحديات الاقتصادية قرر تصنيعها وإن هذه كانت نقلة وتحدي كبير لكنه يحب التحديات لكن كان متخوف بعد قرارات الرئيس السيسي بتقليل الاستيراد والتصنيع محليا لكنه قرر عمل منتج محلي يليق بمكانة مصر وبجودة عالية.

مبادرة إبدا

وأضاف أن من هنا جاء دور مبادرة إبدا التي ساندتهم بشكل كبير وتخطت معهم التحديات، مؤكدا أن الرئيس السيسي يشجع الصناعات المحلية في مصر ونرى التطور الملحوظ في المدن الصناعية.