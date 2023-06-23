زيارة كلها خير.. تحرك هندي لمساعدة مصر في عبور الأزمة الاقتصادية|اعرف الحكاية

يبدأ رئيس وزراء الهند ناريندا مودى، غدا السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد.

رئيس وزراء الهند ناريندا مودى

زيارة الأولى من نوعها

وتعد زيارة رئيس وزراء الهند، التى تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تحمسه للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة، قائلا "إنه كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام"، وذلك قبل أيام من زيارته لمصر.

وأضاف "وتعكس هاتان الزيارتان، اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" خلال زيارة الرئيس السيسي".

وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.

كما قالت شبكة "سي إن بي سي" اليوم الجمعة، في تقرير لها إن رئيس الوزراء الهندي شرع في زيارتين حكوميتين مهمتين للغاية إلى الولايات المتحدة ومصر - شركاء الهند الاستراتيجيين خلال هذا الأسبوع.

وأضافت الشبكة في تقريرها أن الولايات المتحدة هي الشريك الاستراتيجي العالمي الشامل للهند، إلا أن العلاقة مع القاهرة اكتسبت الثقل التاريخي مرة أخرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي في اليوم الجمهوري 74 للهند قبل بضعة أشهر.

وأوضحت شبكة سي إن بي سي أن زيارة رئيس الوزراء للقاهرة هي أيضًا مهمة للغاية في السياق الآسيوي لأن غرب آسيا وشمال إفريقيا هما جغرافيا ذات أهمية استراتيجية لمصالح الهند الإستراتيجية الحاسمة والحاسمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء الهندي

دعم الاستقرار العالمي

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد سيد المحلل السياسي و خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر هي زيارة هامة للغاية وتعكس مدى العلاقات القوية والكبيرة بين البلدين، وهي علاقات ممتدة على مدار التاريخ.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" من المعروف أنه في خمسينيات القرن الماضي تأسست حركة عدم الانحياز وتبنت مصر والهند وقتها سياسة الدفاع عن قضايا الدول الجنوبية، ثم في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي تم تأسيس مجموعة الــ77 التي تمثل أهمية كبيرة .

وأستكمل : الهند لها أهمية كبيرة خاصة وأنها تهتم بقضايا التغيرات المناخية وتدعو لتقليل الانبعاثات الضارة ، وتدعو للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كما انها تهتم أيضاً بالقضايا العربية مثل القضية الفلسطينية وتدعو وتؤيد حل الدولتين ولا توافق على الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، و بالتالي هناك توافق في الرؤى السياسية بين مصر والهند، وأيضا فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية فهناك توافق على تسوية الأزمة بين البلدين بالطرق السلمية ، وبالتالي الهند ومصر بينهما توافق في الرؤى على دعم الاستقرار العالمي.

رئيس الوزراء الهندي

دفعة لزيادة الاستثمارات الهندية

وتابع: أما على المستوى الاقتصادي فالهند هي أكبر خامس اقتصاد على مستوى العالم بعد أن حلت محل بريطانيا، وأصبح حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب مليار دولار وبينهم فرص واعدة خاصة وأن مصر تمثل بيئة واعدة لفرص الاستثمار في ظل وجود المشروعات التنموية العملاقة وبالتالي العلاقات الاقتصادية بينهم كبيرة، كما أن مصر منفتحة على تجارات السوق مثل الهند والصين واليابان.

وأردف: التعاون مع الهند مهم نظراً أنها سوق اقتصادي كبير وبقوتها الاقتصادية ، فضلاً عن أنها بوابة مصر للتجارة بالأسواق الآسيوية، كما أن مصر تمثل بوابة للهند لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الهند أصبحت الآن من الدول المصدرة للقمح، ومصر من الدول المستوردة للقمح كبديل عن السوق الروسية وبالتالي هذه دفعة لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وبالتالي الزيارة هامة لوضع إطار سياسي يحكم هذه العلاقات ويقوم على التنسيق والتعاون المستمر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بينهم والتوسع في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.