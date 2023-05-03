انعقاد الجولة الثانية عشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند

عقد السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، الجولة الثانية عشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الوفد الهندي مساعد وزير الخارجية السفير أوصاف سعيد.

وتناولت المشاورات متابعة مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في يناير الماضي، كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار ما تم الاتفاق عليه من ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والهند إلى الشراكة الاستراتيجية.

وتم إبراز حرص الجانب المصري على تدعيم أطر التعاون القائمة مع الهند ودفع أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، لا سيما في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء وحدة الهند التي تعنى بمتابعة تذليل معوقات التعاون مع الجانب الهندي.

وتم الإعراب عن الاهتمام بتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وصناعة السيارات، والتعليم والصحة، ومشروعات الطاقة المتجددة، وصناعات الغزل النسيج. وأكد السفير أيمن كامل على دعوة الجانب الهندي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعداد مصر تخصيص منطقة صناعية للهند بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وثمن الجانب الهندي التعاون مع مصر على المستوى الثنائي والإقليمي، مؤكداً على تقديره للتأييد المتبادل بالمحافل الدولية، ومعربًا عن تطلعه إلى زيادة مجالات التعاون بما يتلاءم مع قدرات الدولتين الصديقتين.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لعقد الجولة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية.