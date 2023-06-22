أضافت فصلا استراتيجيا جديدا.. رئيس وزراء الهند يؤكد على أهمية محادثاته مع بايدن

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأميركي جو بايدن أن محادثاته مع بايدن أضافت فصلا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف مودي أن كلا الجانبين قررا حل كل المشكلات التجارية مع الولايات المتحدة

وأوضح مودي قرارات الشركات الأميركية للاستثمار في الهند تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن العلاقات الدفاعية القوية بين نيودلهي وواشنطن تُظهر الثقة المتبادلة.

كما أفاد أن الهند تعمل مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما شدد على أهمية الحوار والدبلوماسية لحل أزمة حرب أوكرانيا قائلاً أنهم مستعدون بشكل كامل للمساعدة في جهود إحلال السلام في أوكرانيا.