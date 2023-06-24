عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدر الصحاب.. مقتل شاب على يد صديقه بمدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته بعد مشاجرة بينهما بمدينة بدر .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالرقبة وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص لا يعلم بياناته حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بدر القاهرة امن القاهرة شرطة بدر غدر الصحاب مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

سقوط مجرم يتحصل على أموال من المواطنين بزعم توظيفهم في الحكومة

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

توظيف أموال.. ضبط سيدتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالقاهرة

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالخليفة

شاهد.. رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بدمائهم للمرضى

‏أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغي سرقة ويضبط الجناة

‏الأمن يداهم محلاً في باب الشعرية بدون ترخيص وبداخله لحوم فاسدة |شاهد

ترشيحاتنا

ترك الدراسة ليتربع على عرش صناعة السيارات .. من هو سوييشيرو هوندا

أفضل موعد لشراء عقار.. 5 عوامل تؤثر بالأسعار وتنخفض في هذا التوقيت

رئيس الوزراء: مقبرة الخالدين في مكان مُصمم على أعلى مستوى وبشكل حضاري

رجال الحماية المدنية بالقاهرة يتبرعون بدمائهم للمرضى.. صور

بحد أدنى 238 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

فيديو

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ