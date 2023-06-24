غدر الصحاب.. مقتل شاب على يد صديقه بمدينة بدر

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته بعد مشاجرة بينهما بمدينة بدر .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالرقبة وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص لا يعلم بياناته حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.