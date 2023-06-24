تعد الكبدة من أكثر الأكلات الشهية المنتشرة فى مصر طوال العام وخلال عيد الأضحى بشكل خاص بسبب مذاقها الشهي



نعرض لكم طريقة عمل الكبدة بالبصل والخضرة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير الكبدة

كبدة

بصل

فلفل ألوان

ثوم مفروم

عصير ليمون

سمنه

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء



طريقة عمل الكبدة

* في بولة كبيرة ضعي عصير الليمون مع الكبدة ثم شوحيها فى طاسة بها السمنة على نار وضيفي رشة الملح والفلفل الأسود ثم الفلفل الألوان وقلبيها حتى النضج و“إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب النضج " حسب النضج

* ضعى الكزبرة المفرومة والثوم على الكبدة ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج ساخنة