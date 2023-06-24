بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

تصدرت الفنانة جوري بكرا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها برفقة زوجها بعد شائعة طلاقها.

نشرت الفنانة جوري بكر عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها لتنفي شائعة طلاقهما والتي انتشرت قبل أيام.

اعتادت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتألقت الفنانة جوري بكر بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان حمل وهو ما كشف عن جمالها.

وتتميز الفنانة جوري بكر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة جوري بكر أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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