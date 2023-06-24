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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحافظة تتوسع في منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

اللجان التفتيشية بالغربية تواصل حملاتها على الأسواق وتحرر 92 محضرًا|صور

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

واصلت اللجان التفتيشية والتي شكلها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، عملها لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، داخل مراكز زفتى، بسيون، وقطور، حيث تم تحرير92 محضرا متنوعا بالتنسيق بين مديريات الصحة، الطب البيطري، التموين وهيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية.

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وخلال الحملات قامت اللجان بالمرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 17 محضراً من قبل مديرية التموين مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان قائمة الأسعار، كما حررت مديرية الطب البيطري 3 محاضر للذبح خارج المجازر.


وأوضح محافظ الغربية أن مديرية الصحة قامت خلال الحملات بتحرير 52 محضراً لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء  محضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب تحرير الوحدات المحلية لعدد 19 محضراً نظافة وإشغال للطريق.

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وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).


وفي ذات السياق أعلنت محافظة الغربية عبر صفحتها الرسمية عن منافذ وشوادر بيع اللحوم بأسعار مدعمة في كافة المراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجهات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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