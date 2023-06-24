استشاري قلب : أدوية الكوليسترول لا تسبب زيادة أنزيمات الكبد

قال الدكتور شادي منسي أستشاري أمراض القلب، أن الكوليسترول الضار يؤثر على الشرايين بشكل عام سواء شرايين القلب أو شرايين المخ أو الشرايين الطرفية.



وأضاف منسي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية الدي أم سي، أن الانسدادات في الشرايين تحدث أيضا على الشرايين الطرفية خاصة أصحاب مرضي السكري مثل القدم السكري أو أنسداد الشرايين الطرفية التي ينتج عنها على المدى البعيد مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى البتر، منوها إلى أحتمالية حدوث الجلطات في الأرجل نتيجة الكوليسترول الضار.



وأشار أستشاري أمراض القلب، إلى أن عوامل الخطورة للشرايين واحدة ومنها الضغط، السكر، الوزن الزائد أو عدم ممارسة الرياضة، أو التدخين وخاصة المدخنين يتعرضون إلى خفض نسبة الكوليسترول النافع وذيادة نسبة الكوليسترول الضار، لذلك يجب حماية الشخص لنفسه من عوامل الخطورة التي تسبب أرتفاع الكوليسترول الضار تعمل على حماية شرايين القلب وشرايين الجسم كله بوجه عام.



وأكد الدكتور شادي منسي، أن الأبحاث والدراسات نفت أن علاجات الكوليسترول تؤثر على الكبد ولا تذيد من أنزيمات الكبد، مؤكدا أن أدوية الكوليسترول لا تؤثر على أرتفاع أنزيمات الكبد، إلا في حالات أن المريض يعاني من أرتفاع أنزيمات الكبد، وأن الاستفادة من أدوية الكوليسترول لها منفعة كبيرة جدا.

وقال استشاري أمراض القلب، أن الكوليسترول الضار يؤثر على الشرايين بشكل عام سواء شرايين القلب أو شرايين المخ أو الشرايين الطرفية.



وأضاف منسي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية الدي أم سي، أن الانسدادات في الشرايين تحدث أيضا على الشرايين الطرفية خاصة أصحاب مرضي السكري مثل القدم السكري أو أنسداد وتكلثات الشرايين الطرفية التي ينتج عنها على المدى البعيد مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى البتر، منوها إلى أحتمالية حدوث الجلطات في الارجل نتيجة الكوليسترول الضار.



وأشار أستشاري أمراض القلب، إلى أن عوامل الخطورة للشرايين واحدة ومنها الضغط، السكر، الوزن الزائد أو عدم ممارسة الرياضة، أو التدخين وخاصة المدخنين يتعرضون إلى خفض نسبة الكوليسترول النافع وزيادة نسبة الكوليسترول الضار، لذلك يجب حماية الشخص لنفسه من عوامل الخطورة التي تسبب أرتفاع الكوليسترول الضارالتى تعمل على حماية شرايين القلب وشرايين الجسم كله بوجه عام.

أدوية الكوليسترول لها منفعة كبيرة جدا

وأكد الدكتور شادي منسي أستشاري أمراض القلب، أن الأبحاث والدراسات نفت أن علاجات الكوليسترول تؤثر على الكبد ولا تزيد من أنزيمات الكبد، مؤكدا أن أدوية الكوليسترول لا تؤثر على ارتفاع أنزيمات الكبد، إلا في حالات أن المريض يعاني من أرتفاع أنزيمات الكبد، وأن الاستفادة من أدوية الكوليسترول لها منفعة كبيرة جدا.